Sason Belediyesi’nden çocuklara oyun parkı

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SasonBelediyesi tarafından çocuklara daha rahat ve güzel ortamda oyun oynamaları için çocuk parkı açıldı. Belediye Başkanı Cuma Uçar'ın çocuklara bayram hediyesi olan park, çocukların daha kaliteli ortamda eğlenerek vakit geçirmelerini sağlayacak.Sason'da park eksikliğini hissettiklerini belirten Başkan Uçar, "İlçede önemli bir eksiklikti bu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bu parkı hazırlayarak hizmete açtık. Çocuk parkı ilçeye farklı bir hava katıyor. Bu parkta annelerin çocuklarını eğlendirebilecekleri, oynatabilecekleri bir ortam oluşturmuş olduk. Bu park sayesinde çocuklar annelerini zorlayarak evden çıkıp parka geliyorlar. Bu şekilde hem gezmiş oluyorlar, hem farklı bir vizyon yakalamış oluyorlar" dedi. Başkan Uçar, "İnşallah bundan sonraki yatırımlarımızda ve yapmak istediğimiz projelerimizde bütün mahallelerimize böyle güzel parklar kazandırmayı planlıyoruz" diye konuştu. Çocuk parkında doyasıya eğleyen çocuklar ise Uçar'a kendilerine park hediye ettiği için teşekkür etti.