Akçaabat’ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Toplantıya Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabat İlçe Emniyet Müdürü Şevki Pekdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Selçuk, birim amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Mart ayı muhtarlar toplantısında ilçe sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantıda soruları cevaplayan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, yapılması planlanan projeler konusunda da muhtarları bilgilendirdi. Başkan Türkmen, "Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi Akçaabat'a üniversite yapılacak. Gelişmiş üniversitelerle yarışabilecek bir üniversite olması temennisindeyiz" dedi.

"Hayvancılığın geleceği için doğa turizminin gelişmesi yaylalarımızı yapılaşmaya karşı koruyalım, yaylalarımıza sahip çıkalım" ifadelerini sıkça tekrarlayan Başkan Türkmen, ayrıca ilçede tarımın devam etmesi devletin her türlü yardımı yaptığına dikkat çekti.

Akyazı'da yapılması planlanan Şehir Hastanesi'nin ise sadece sağlık tesisi olmadığını aynı zamanda sağlık turizmine de hizmet edecek bir tesis olduğunu dile getiren Başkan Türkmen, Güney Çevre Yolundan, Simba Yaylası ve Hıdırnebi Yaylası'na yapılacak olan göletlerden de bahsetti.

Büyükşehir Yasasıyla birlikte çok geniş bir yol ağına sahip olunduğunu belirten Başkan Türkmen, "İmkanlarımız ölçüsünde ilçe sınırları içerisindeki tüm yollara yetişmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, toplantının sonunda birlikte hareket ederek ortak akılla çalışmanın daha verimli olacağı mesajını vererek doğalgazın Yıldızlı'ya geldiğini ve kullanılmaya başlandığını, 2018 yılı içerisinde Söğütlü'de çalışılacağını yine program dahilinde Yaylacık'ın da bir kısmına kadar yapılacağının müjdesini verdi.