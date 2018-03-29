Boğazkale’de 4 aileye Romanov koyunu dağıtıldı

Boğazkale Kaymakamı Turan Soğukoluk, amaçlarının ilçede gelir getirecek projelerle hayvancılığı geliştirmek ve halkın et ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.

Son dönemde hükümetin "Genç Çiftçi Projesi" ve "300 Koyun Projesi" ile hayvancılığı desteklerken kendilerinin de kaymakamlık olarak yerelde hükümetin hayvancılık politikalarına uygun şekilde hayvancılığı teşvik etmeye çalıştıklarını dile getiren Kaymakam Soğukoluk, "Boğazkale iklimine uyum sağlayan Romanov koyunları hızlı üremesi ile nam salmıştır. Yeni doğan kuzu 6 aylık iken gebe kalıyor, yılda 2 defa kuzulama yapıyor ve her kuzulama da ortalama 3 kuzu veriyor. Dağıtılan koç ve koyunların ailelerimizin ekonomisine katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.