Atakum Seyir Tesisi açıldı

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın 55'te 55 proje sözü içerisinde yer alan Atakum Seyir Tesisi, kapılarını vatandaşlara açtı. Atakum'a önemli bir tesis kazandırmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Seyir Tesisi, yeşil ile mavinin kucaklaşmasına şahitlik etmek isteyenlerin şimdiden uğrak noktası oldu" ifadelerini kullandı.



700 KİŞİLİK DEV TESİS HİZMETTE

Atakum'un, her şeyin olduğu gibi hizmetin de en iyisine, en güzeline layık olduğunu söyleyen Atakum Beleidye Başkanı İshak Taşçı, "Biz bu anlayışla, hemşerilerimizin ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap verecek, önemli yatırımları ilçemizle buluşturuyoruz. Atakum Seyir Tesisini de bu düşünceden hareketle hayata geçirdik. Kente hakim bir noktada, Balaç Mahallesi sınırları içerisinde 30 Mart itibariyle hizmet vermeye başlayan Atakum Belediyesi Seyir Tesisi, Atakum'un muhteşem doğasını, yeşil ile mavinin kucaklaşmasını en güzel şekilde seyretme imkanı sunuyor. İçerisinde seyir terası, balkonları, kapalı alanı, çocuk parkı, kamelyalar, mescit ve yaşam alanlarını bulunduran tesisimiz 700 kişiye tam kapasite hizmet verebilecek bir donanıma sahip. Tüm hemşerilerimizi Atakum Belediyesi imzasıyla şehrimize kazandırdığımız bu güzel mekanı ziyaret etmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.



TURİST AKININA UĞRAYACAK

Atakum Belediyesi Seyir Tesisi Projesi ile bölgeye önemli bir merkezi daha kazandırdıklarını söyleyen Taşçı, "Yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekecek, Karadeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirilmesine imkan sunacak bir tesisi daha ilçemize kazandırdık. Atakum Belediyesi Seyir Tesisini hizmete açmamızın üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen, vatandaşlarımızdan gördüğü büyük ilgi bizleri mutlu etti, doğru bir karar verdiğimizi bir kez daha göstermiş oldu. Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleri eşliğinde Atakum manzarası izleme imkanı veren tesisimiz, yeşil ve maviyi kucaklaştıran eşsiz bir manzarayı da vatandaşlarımızın önüne seriyor. En üst katında bir de dev dürbün bulunan Atakum Seyir Tesisi, örnek mimarisi ile dikkat çekerken, alanlarında uzman mutfak ve servis kadrosuyla, kısa sürede vatandaşlarımızın önemli buluşma merkezlerinden, gezi duraklarından birisi haline gelecek. İlçemize hayırlı olsun. Tüm hemşerilerimizi bu önemli projeyi görmeye davet ediyorum" dedi.