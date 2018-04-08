‘Engelsiz’ yaşama büyük destek

SİİRT
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin eğitim verdiği engelli vatandaşların sosyal yaşama daha iyi adapte olabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Saz Kursu öğretmeni tarafından Engelsiz Yaşam merkezinde mini bir konser verildi. Verilen mini bağlama konserinde engelsiz yaşam merkezinde yaşamlarını sürdüren engelli vatandaşlar söylenen şarkılara eşlik etti. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Engellerin, insanların zihinlerinde ördükleri duvarların olduğu bilinciyle engelli vatandaşlarımızın bu duvarları yıkmasını sağlayacak projeler üretmeye çalışıyoruz" denildi. 'ENGELLERİ AŞ DA GEL'
Öte yandan Siirt
Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce 'Engelleri Aş da Gel' ses yarışması düzenlendi. Siirt İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ses yarışmasına Siirt il ve İlçe genelinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerinde kalan 12 engelli katıldı. Rehabilitasyon merkezinde kalan engelli vatandaşlar hünerlerini sahnede şarkı söyleyerek gösterdi. Sahneye tek tek çıkarak şarkılarını seslendiren yarışmacılardan Hüseyin Sezgin birinci, Abdullah Deniz ikinci, Aslan Çelik üçüncü olurken, Elif Evin ise jüri özel ödülü aldı. Yarışmacılara ödüllerini veren Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın, "Kardeşlerimiz bizlere bir kez daha gösterdi ki, insanoğlunun aşamayacağı hiçbir engel, hiçbir zorluk yok" dedi.