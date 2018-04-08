Siirt, kötü koku ve çöplerden kurtuluyor

Yıllardır Siirt
'i olumsuz yönde etkileyen atık çöpler ve vahşi çöp depolama alanlarındaki sorunun sonlandırılması içir 2006'dan beri çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ni hizmete soktu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu çalışma ile birlikte, bölge sakinleri için çileye dönüşen vahşi çöp depolama sorunun son bulacağı bildirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP-BKİ) tarafından Siirt'e kazandırılan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Uygulama Projesiyle, Siirt rahat bir nefes alacak, atık çöp ve vahşi depolama kaderine terk edilmeyecek. Vahşi çöp depolama alanının kullanmasından kaynaklı yaşanan yangın ve patlamalar, hakim rüzgar yönünün kent merkezine doğru olmasından kaynaklı hava kalitesinin bozulması, istenmeyen kokuların oluşması, yüzey ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi, çevresinde bulunan ekin alanlarının etkilenmemesi, insan ve çevre sağlığı açısından riskler taşıyan faktörlerin ayrıca kent merkezinden kaynaklı evsel atıkların bu sayede Katı Atık Düzenli Depolama Tesisiyle bertaraf edilecek, sorunun önüne geçilecek. İkinci aşamada vahşi depolama alanları ıslah çalışması hazırlanacak proje bu yıl içerisinde gerçekleştirilecektir" denildi.