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Acıgöl OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Acıgöl Yönetim Kurulu Toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda Yönetim Kurulu Başkanı ’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:26
Acıgöl OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Acıgöl Yönetim Kurulu toplantısına, Valisi İlhami Aktaş, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ali Öbekli ve Bölge Müdürü Mehmet Çiçek katıldılar.

Acıgöl Organize Sanayi bölgesini ilgilendiren projeler ve gündemdeki konularla ilgili kararlar alınmak üzere, Nevşehir Acıgöl Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Bilgi alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

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Acıgöl OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı
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