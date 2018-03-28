Acıgöl OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısına, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ali Öbekli ve Acıgöl Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Çiçek katıldılar.

Acıgöl Organize Sanayi bölgesini ilgilendiren projeler ve gündemdeki konularla ilgili kararlar alınmak üzere, Nevşehir Acıgöl Organize Sanayi Bölgesinin faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Bilgi alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

