Acil Ambulans filosu genişliyor

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya
'da 2002 yılında 14 Acil yardım istasyonu varken, bu sayının 2018 yılında 69'a çıktığını söyledi. Koç, filoya eklenen 3 yeni ambulans ile birlikte toplam 103 ambulansın hizmette olduğunu vurguladı. SİRENLERLE UĞURLANDI
2017 yılı içerisinde 112 acil servis ambulanslarının 168 bin 646 vakaya müdahale ettiklerini belirten Prof. Dr. Koç, "2017'de ambulanslarımız toplam 6 milyon 249 bin 632 kilometre yol kat ederek vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize taşımışlardır. Sağlık teşkilatımızın göz bebeği olan 112 acil yardım istasyonlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah kaza bela vermeden ambulanslarımızın hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Ereğli ekibine ambulans anahtarı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, Yunak ekibine Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Ergin, Ilgın ekibine anahtar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Kadir Durgut tarafından teslim edildi. Tam donanımlı ambulanslar Ereğli, Ilgın ve Yunak'da hizmet verecek. Filoya katılan yeni ambulanslar görev yerlerine sirenlerle uğurlandı.