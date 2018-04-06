KTO Karatay’a modern fakülte binası yapıldı

Konya
Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, fiziki yapılanmasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla tamamlanan Hukuk Fakültesi binası ile güçlendirdi. Fakültenin açılışına Konya
Valisi Yakup Canbolat da katıldı. Selçuklu mimarisi çizgileriyle inşa edilen bina hakkında bilgi veren Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 90 bin 133 metrekare kampus alanında bulunan ve toplamda 16 milyon 461 bin liraya mal olan binada 12 derslik, 4 amfi, 1 kütüphane ve okuma salonu ile kafeterya, çok amaçlı salon ve serbest çalışma alanların bulunduğunu söyledi. Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, "
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü durduran kahramanlarımızı bu vesileyle bir kez daha anmak istedik. Fakültemizin amfilerini 15 Temmuz'un kahramanları Şehit Ömer Halis Demir, Şehit Abdullah Tayyip Olçok, Şehit Ufuk Baysan ve Şehit Demet Sezer'in isimleriyle şereflendirdik. Ayrıca dersliklerden birisinde de yine kahraman şehitlerimizden Fethi Sekin'in adı yer almaktadır" diye konuştu. TOBB Başkanı ve KTO Karatay Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Su ve ekmek kadar hukuk da bizler için temel ihtiyaçtır" dedi.