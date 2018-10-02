Kore Şehir Korosu CRR'de konser verdi

Keewon Hong, Güney Kore ile Türkiye arasındaki bağın gelecekte de artarak gelişeceğine inandığını vurgulayarak, "Bugünkü etkinliğimizde en önemli konuklarımız, Kore gazilerimizdir. Kore şehit ve gazileri sayesinde iki ülke ilişkileri daha da artmıştır. Bizim için çok büyük gayretler gösteren tüm gazi ve şehitlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin ekonomi ve kültür merkezi olan İstanbul'da Kore kültürünü tanıtma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Kore kültürünü Türkiye'de tanıtmak için etkinliklerimiz arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu yıl sonunda Kore'den Türkiye'ye 160 bin turistin gelmesi bekleniyor." diye konuştu. Konuşmanın ardından, yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan Cheongju Şehir Korosu, Türk Marşı ile başladığı konserine, Kore'nin etnik şarkılarıyla devam etti. Konsere, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Kore gazilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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