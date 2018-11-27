Fahrettin Paşa’ya sergide özel ilgi

BUGÜN NELER OLDU

İBB'nin Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde tarih meraklılarının beğenisine sunduğu sergide, 100 yıl önceki haber küpürleri büyük ilgi görüyor. "Havadis 1917- 1918, Yüz Yıl Önce" isimli sergi, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı tarafından düzenlendi. Osmanlı basınından haber ve görsellerin yer aldığı sergide, 100 yıl önce milli tarihimiz ve dünya tarihi açısından önemini anlatan haber küpürleri yer alıyor. Sergideki haber küpürlerinde Balkan harpleri ve ardından gelen büyük göçler, cihan harbi ve imparatorlukların yıkılışının bulunduğu yıllarda tarih açısından önemine dikkati çekildi. Serginin açılışında konuşan İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, "Havadis bir basın sergisi olarak 100 yıl önce olmuş olaylardan bir seçki yaparak bugüne getiriyor. Buradaki amacımız, tarihi daha yakından incelemek ve bugüne ışık tutmak, bugünkü olaylar ile 100 yıl önceki olaylar arasındaki bağlantıları kurabilmek. Yaklaşık 250 haberi 800'e yakın görselle ilişkilendirdik" dedi.Osmanlı'nın son yıllarını konu alan sergide askeri, siyasi, ekonomi, eğitim ve yaşamla ilgili haber küpürleri de bulunuyor. Gazze'de İngilizler'i geri püskürten kahraman alayları, Tebriz'deki mücadelesi ve Suriye'nin paylaşılmasının protesto edilmesi gibi haber başlıkları yer aldı. Şu an dünya genelinde takip edilen Gazze ve Suriye meselesinin 100 yıl önce de gündemde olduğu haber küpürlerinde görüldü. Sergide özellikle 1917-1918 yıllarındaki gelişmelere yer verildi. Sergide dönem basınından "Tanin", "Sabah", "Tasvir-i Efkar", "İkdam" ve "Vakit" gazeteleri ile "Servet-i Fünun", "Donanma Dergisi", "Harp Mecmuası", "The İllustrated London News", "I'llutration Revue des Sciences" ve "Şehbal" dergileri incelendi. Serginin bir odası "Çöl Kaplanı" lakaplı Medine Müdafii Fahrettin Paşa ve özel arşivine ayrıldı. Fahrettin Paşa'nın torunu Ömer Türkkan da sergiye katıldı. Sergi, 22 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.