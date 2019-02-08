Jürisi belli oldu

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İKSV tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak 38. İstanbul Film Festivali'nde, CMYLMZ Fikir Sanat tarafından desteklenen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü belirleyecek jüri belli oldu. Jüri; Berlinale Forum bölümünün program yöneticisi ve küratörlerinden Anna Hoffmann, yönetmen Banu Sıvacı ve oyuncu Elit İşcan'dan oluşuyor. Festivalde yer alacak Türkiye yapımı kurmaca ilk filmler, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak. Ödülü kazanan film, 30 bin liralık para ödülünün de sahibi olacak.