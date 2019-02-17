İstanbul Resitalleri Andrew Tyson’ı ağırladı

BUGÜN NELER OLDU

SABAH ve Daily SABAH'ın medya sponsoru olduğu, İstanbul Resitalleri devam ediyor. 3 yılda bir Zürih'te düzenlenen dünyanın en prestijli uluslararası piyano yarışmalarından Geza Anda'nın en son ilan edilen (2015) Birincisi Andrew Tyson önceki akşam Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'te konser verdi. Amerikalı piyanist göz dolduran sıra dışı tekniğiyle büyük bir virtüözlük sergilediği Couperin, Messiaen, Liszt, Respighi ve Chopin'den oluşan programı izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Dünyanın önemli salonlarının ardından Türkiye'de ilk kez sahneye çıkan sanatçıyı Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de dinleyenler arasında Dilek Sabancı, Hasan Bülent Kahraman gibi iş ve sanat dünyasından isimler de vardı. Sanatçı resital sonrası izleyiciler için albümlerini imzaladı.İlk orkestra konserini 15 yaşında veren 33 yaşındaki Tyson, Polonya'daki Chopin, İngiltere'deki Leeds, Belçika'daki Queen Elisabeth'te aldığı dereceleri ve en son İsviçre'de kazandığı Geza Anda Uluslararası Piyano Yarışması Birinciliği ile bugün dünyanın genç kuşak gözde piyanistleri arasında yer alıyor.İstanbul Resitalleri'nin bir sonraki konuğu ise "Hırvat piyanist Goran Filşpec olacak. 'Piyanonun Paganinisi' olarak anılan 37 yaşındaki sanatçı 13 Mart'ta İstanbul Resitalleri'nde sahne alacak.