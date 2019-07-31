Başsağlığı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'başsağlığı nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

BAŞSAĞLIĞI NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ? AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'başsağlığı' birleşik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Başsağlığı dileklerimizi ilettik.

Vefat eden kardeşimiz için başsağlığı mesajı yayınlayacağız.