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Başsağlığı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır?

Günümüzün en önemli problemlerinden birisi de yazım yanlışlarıdır. Bu hataları en aza indirmek için uzmanlar sık sık kitap okunması gerektiğini açıklamaktadır. Özellikle bitişik kelimeler ayrı ya da ayrı kelimelerin bitişik yazıldığını görmekteyiz. ‘başsağlığı’ sözcüğü de onlardan bir tanesidir. ’nun resmi internet sitesinde başsağlığı kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili sorgulamalar yapılmaktadır. Peki, ’ye göre başsağlığı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Giriş Tarihi: 31.7.2019 22:18
Başsağlığı nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? TDK

TDK'nin resmi internet sitesinde sık sık yapılan sorgulamalardan bir tanesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda kararsız kalan kişiler doğru yerdeler. 'başsağlığı nasıl yazılır' sorusunun yanıtını ve kelimenin cümle içerisinde doğru örneklerini bu başlık altında bulabilirsiniz.

BAŞSAĞLIĞI NASIL YAZILIR? BİTİŞİK Mİ? AYRI MI?

Türk Dil Kurumu'na göre 'başsağlığı' birleşik olarak yazılır. Bu kelimenin cümle içerisinde kullanılmış doğru örneklerini burada bulabilirsiniz.

DOĞRU ÖRNEKLER

Başsağlığı dileklerimizi ilettik.

Vefat eden kardeşimiz için başsağlığı mesajı yayınlayacağız.

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