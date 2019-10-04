Bozkırın Tezenesi Külliye’de anıldı

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Halk Ozanı Neşet Ertaş, vefatının yedinci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda anıldı. Programda beş dalda ödül verilirken, aralarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gülşen Kutlu, Erol Parlak gibi isimlerin bulunduğu 18 sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerini yorumladı. Programda İbrahim Kalın, Nadir Alpaslan, Erol Parlak, Okan Murat Öztürk ve Necmi Kıran'dan oluşan kurul üyeleri tarafından belirlenen isimlere, kültür-sanat çalışmaları, yorumculuk, mahalli icra dallarında ödül dağıtıldı.