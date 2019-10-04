Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Bozkırın Tezenesi Külliye’de anıldı

Bozkırın Tezenesi Külliye’de anıldı

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Bozkırın Tezenesi Külliye’de anıldı
Halk Ozanı Neşet Ertaş, vefatının yedinci yılında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda anıldı. Programda beş dalda ödül verilirken, aralarında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gülşen Kutlu, Erol Parlak gibi isimlerin bulunduğu 18 sanatçı Neşet Ertaş'ın türkülerini yorumladı. Programda İbrahim Kalın, Nadir Alpaslan, Erol Parlak, Okan Murat Öztürk ve Necmi Kıran'dan oluşan kurul üyeleri tarafından belirlenen isimlere, kültür-sanat çalışmaları, yorumculuk, mahalli icra dallarında ödül dağıtıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bozkırın Tezenesi Külliye’de anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN