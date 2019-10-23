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’da şovu

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Akbank Caz’da James Carter şovu
Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali devam ediyor. 17 Ekim'de başlayan festival kapsamında ünlü caz sanatçısı James Carter grubuyla birlikte önceki akşam Zorlu PSM'de konser verdi. Çağdaş cazın en sofistike emprovizatörlerinden, virtüöz saksafoncu James Carter ve kendisinin bugüne kadarki en uzun soluklu grup projesi olan James Carter Organ Trio, cazseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Bugün de saksafon ve flüt virtüözü, besteci Charles Lloyd CRR'de sahne alacak.
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Akbank Caz’da James Carter şovu
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