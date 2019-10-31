"Ben ve Öteki" yarın sahnelenecek

Oyuncu Fercan Bay'ın kaleme aldığı ve oynadığı "Ben ve Öteki" adlı tiyatro oyunu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Tuna Öztunç'un üstlendiği oyun, Fercan Bay Tiyatrosunda yarın sahnelenecek

Bay'ın hastane müdürü "Remzi"yi canlandırdığı oyunda Emre Avşar "Cihangir", Gürcan Yavuz "Ziya", Burcu Kotil "Nesrin", Bekir Garip "Önder", Serap Can "Hasta Kadın", Selen Güngör ise "Hasta Bakıcı" karakterlerini oynayacak.

Yoksul bir kasabadaki tımarhanede yatan Ziya ile psikiyatr Cihangir Bey arasında geçen absürt ve kara mizah türündeki oyun, "Her düzen kendisini var etmek için ötekileri inşa eder" fikrini savunurken, delilik ile akıllılık sınırını sağlık sistemi üzerinden sorguluyor.