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’nin konuğu İrlandalı

SABAH ve Daily Sabah'ın ana medya sponsoru olduğu yılı İrlandalı virtüöz konseriyle kapatıyor

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 18.12.2019
İstanbul Resitalleri’nin konuğu İrlandalı Finghin Collins
Doğu'dan Avrupa ve Amerika'ya uzanan performanslarıyla klasik müzik dünyasında büyük beğeni toplayan İrlandalı virtüöz Finghin Collins, bu yıl 13'üncü sezonuyla müzikseverlerle buluşan İstanbul Resitalleri kapsamında 20 Aralık'ta Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de sahneye çıkacak. Aynı zamanda dünyanın en prestijli yarışmalarından Dublin Uluslararası Piyano Yarışması'nın da jüri üyesi olan İrlandalı virtüöz, konserde Beethoven ve Schubert eserlerinden oluşan seçkiyle müzikseverlerin karşısına çıkacak.
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İstanbul Resitalleri’nin konuğu İrlandalı Finghin Collins
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