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Büyük Aşk Sancaktepe’de sahnelendi

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Büyük Aşk Sancaktepe’de sahnelendi
İskender Pala'nın ölümsüz eseri "Leyla ile Mecnun" Sancaktepeli tiyatroseverlerle buluştu. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'nün de izlediği oyun, sade dans düzeni, dekor, ilgi çekici ışık tasarımı ve dönemi yansıtan kostümleriyle büyük bir aşkı anlatıyor. Oyun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik ederek çiçek takdiminde bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, "Bu akşam sahnelenen oyun duygu yüklü, romantik, insan sevgisini, aşkı hatırlatan, 'sevda için aşk için can verilir' dedirten şahane bir oyun. Eseri yazan İskender Pala'ya, yönetmen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a ve emek veren tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
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Büyük Aşk Sancaktepe’de sahnelendi
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