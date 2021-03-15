İstiklâl Marşı’nın hikâyesi sahnelendi

Esenler Belediyesi, İstiklâl Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve TBMM tarafından 2021 yılının "İstiklâl Marşı yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Yarından da Yakın" adlı tiyatro oyununu sahneye taşıdı.

Ferah Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve İstiklâl Marşı'nın yazılış hikâyesini konu alan oyunun galası, salgın koşulları nedeniyle sadece şehit ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Programda 100. yıla özel olarak hazırlanan İstiklâl Marşı'nın 41 mısrasının 41 farklı şehirden insanlar tarafından okunduğu video klibin de gösterimi yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan gala programı, seyircilerin ilgisiyle karşılandı. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, tiyatro gösterimi sonunda oyunculara İstiklâl Marşı'nın yazılı olduğu bir plaket takdim etti.



Behruz Firuzment'in kaleme aldığı ve Hakan Güneri'nin yönetmenliğini üstlendiği oyunda; Hakan Güneri, Serdar Dinçel, BehruzFiruzment, Hale Üstün, Faruk Alamehmet, İlker Düzen ve Ali Berk Yaman rol aldı.



BUGÜNÜN İNSANIYLA AKİF KARŞILAŞIYOR



Yönetmen Hakan Güneri, oyunun gösterimini geçtiğimiz yıl yapacaklarını fakat salgın nedeniyle gösterimi bu sene yaptıklarını belirterek, "Bir yıldır çalıştığımız bu oyunu bugün sahnelemek bizleri çok mutlu etti. Oyunda Taceddin Dergâhı'nın dış duvarını kendimize oyun mekânı olarak belirledik. Bugünün insanlarıyla Akif, o duvarın önünde karışılaşıyor. Oyunda kullandığımız videowall tekniğiyle 100 yıl öncesinin şimdiki zamanın iç içe girdiğini göreceksiniz" diye konuştu.



ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



"Yarından da Yakın" tiyatrosunun gala gösterimi öncesi Akif'in Çizgisi-3 İstiklâl Marşı sergisinin açılış töreni yapıldı. Törende konuşan serginin Genel Sanat Yönetmeni Abdülbâki Kömür, "İstiklâl kavramı yalnızca Türklere mahsus değildir. Dünyanın pek çok yerinde İstiklâl mücadelesi veren milletler bulunmaktadır. Bu nedenle imkânlar el verirse önümüzdeki yıl bu projemizi uluslararası bir boyut kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Açılışın ardından Akif'in Çizgisi-3 İstiklâl Marşı karikatür yarışmasının ödül töreni yapıldı. Yarışmada dereceye girenlerden birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye bin 500 lira ödül takdim edildi. Yarışmada ayrıca 500 TL mansiyon ödülü verildi.



Akif'in Çizgisi-3 İstiklâl Marşı karikatür yarışmasında dereceye girenler:



1. Nurullah Şimşek

2. Önder Önerbay

3. İsmail Mert Eker

Murat Şeker, Hakkı Uslu ve Fırat Saraç ise mansiyon ödülünün sahibi oldular.