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Giriş Tarihi: 18.3.2021

İstanbul Film Festivali heyecanı başladı

İstanbul Film Festivali heyecanı başladı
İKSV tarafından düzenlenen, bu yıl 1 Nisan-29 Haziran arasında yapılacak 40. İstanbul Film Festivali'nin programı ve gösterimleri hakkında bilgiler Zoom üzerinden gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün konuşmacı olarak katıldı. Online yapılacak festivalde onur ödülleri alacak isimler de açıklandı. Belkıs Özener, Çetin İnanç, Salih Güney ve Suna Selen ödüllerini Mayıs'ta düzenlenecek törende alacak.
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İstanbul Film Festivali heyecanı başladı
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