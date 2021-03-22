Nuri İyem tablosuna 391 bin lira

ARTAM Antik A.Ş.'nin düzenlediği Modern ve Çağdaş Tablolar müzayedesi, geçtiğimiz hafta çevrimiçi olarak gerçekleşti. 300 eserin satışa çıktığı müzayadede; Nuri İyem'in 1984 tarihli Figüratif kompozisyon eseri, 391 bin liraya alıcı bularak en yüksek satış rakamına ulaşan eser oldu. Burhan Doğançay'ın Kurdeleler serisinden bir eseri 305 bin liraya, Ömer Uluç'un '3 İnsan ve Diğerleri' adlı tablosu da 303 bin liraya satıldı. Müzayedede Mehmet Güleryüz'ün 2008 tarihli 'Matador' isimli tablosu da 228 bin liraya alıcı buldu.