Gümüşük Festivali, Nova Trio konseriyle devam ediyor

Bitez Aktur A.Ş. iş birliğiyle Zefirya Kültür Merkezinde gerçekleşecek Nova Trio konseri, 3 Eylül Cuma akşamı saat 21.00'de Bodrumlu klasik müzikseverlerle buluşacak.

Kemanda Çetin Ceviz, viyolonselde Seren Karabey ve piyanoda Ecem Alnıaçık'tan oluşan üçlü, Bitez'deki konserde Sergei Rachmaninoff'un, "Trio élégiaque No. 1 in G minor" ve Anton Arensky'nin, "Piano Trio No.1, Op.32 in D minor" adlı eserlerini seslendirecek. Bireysel olarak da çalışmalarını sürdüren trio üyeleri, gerek yurt içinde gerek yurt dışında solo ve oda müziği konserlerine aktif bir şekilde devam ediyor.

"İYİ MÜZİK YAPMAK ÖNCELİKLİ ARZUMUZ"

Her biri kendi dalında mesleğini başarı ile yürüten üç genç müzisyen olarak, büyük bir heyecan ve mutlulukla bir araya geldiklerini ifade eden Nova Trio üyeleri, "Ülkemize olan sevgimiz, bağlılığımız ve yurt dışında almış olduğumuz kaliteli eğitimin de sorumluluğu gereği, iyi müzik yapmak öncelikli arzumuz, ülkemiz adına gurur verici haberlerin bir parçası olmak en temel hedeflerimizdendir" diyor.

Hem Türk müziğini hem de klasik batı müziğini tek çatı altında birleştirerek, yurtiçi ve yurt dışında sayısız kez icra etmek ve global dinleyiciyle buluşmayı hedefleyen Trio, isimlerini dünyaya taşımayı ve sanatseverle de bağını sıkı bir şekilde sürdürmeye gönülden inanıyor.

Festivalin 2021 yılı içindeki son klasik müzik konseri olan Nova Trio konseri, ülke genelindeki yangınlar nedeniyle daha önce yapılacağı duyurulan tarihte gerçekleştirilememiş ve ertelenmişti.