Beyhan Budak’tan yeni kitap: Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama

BEYHAN BUDAK HAKKINDA:

Klinik psikolog Beyhan Budak, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2006 yılında mezun olduktan sonra Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Klinik Psikoloji alanlarında yüksek lisans yapmıştır. Uzun yıllar Ankara'da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Hastanesi'nde çalıştıktan sonra istifa ederek kendi kliniğini kurmuştur. Şu anda, psikoterapi ve eğitim çalışmalarının yanı sıra 1.700.000'den fazla kişinin takip ettiği YouTube kanalında kendine yardım ve popüler psikoloji konularında videolar yayınlamaktadır. Kendine İyi Davran Güzel İnsan ve Senin Suçun Değil-Geçmişin Yüklerinden Kurtulma Rehberi isimli iki yayınlanmış kitabı vardır. Ankara'da yaşayan Beyhan Budak evlidir ve iki çocuk babasıdır.

ARKA KAPAK

Güçsüz değilsin, sadece insansın.

Her şeyle savaşamazsın.

Her konuda en iyisini yapamazsın.

Her zaman mantıklı davranamazsın.

Bazen akışına bırakmak gerekir.

Bazen savaşmak ve kazanmak yerine yenilgiyi

kabul etmek gerekir. Çünkü dünya, yapmak istediklerimizden, kontrol edebileceklerimizden

ve gücümüzün yetebileceğinden daha fazlasını içerir.

Sonuç değişmese de birçok insan hep aynı

yöntemi denemeye devam eder. Sen de bunu yaparsan her seferinde kendini daha öfkeli,

daha mutsuz hissedeceksin.

Bu kitapta, mutluluğunun kaybettiğin yerde

olmadığını anlatmaya çalıştım.

Eğer yeterince uğraştığını düşünüyorsan

ve sonuç alamıyorsan, artık yola çıkma zamanı gelmiştir.

İşte bu yola çıkma sürecine kabullenme diyorum.

Zayıflıklarını, insanları, dünyayı ve duygularını kabullendikçe güçleneceksin.

Hafifledikçe ağırlaşacaksın.

Bu kitabın anlatmaya çalıştıklarını tek

cümleyle özetle deselerdi şöyle cevap verirdim:

"Olan oldu şimdi ne yapabilirim?"

Kabullenerek nasıl güçleneceğini keşfedeceğin

bir yolculuğa var mısın?