CSO ADA Ankara’da Nisan ayı etkinlikleri

THE BEATLES MEETS JAZZ

Dünya müzik tarihine damgasını vurmuş efsanevi İngiliz rock grubu The Beatles'ın en iyi şarkıları 2 Nisan'da CSO ADA Ankara Mavi Salon'da yankılanacak. Genç caz vokalisti Meriç Çalışan'a sahnede Rustam Rahmedov caz trio eşlik edecek. Piyanoda Rustam Rahmedov'un, kontrbasta Gökhan Över'in, davulda Serkan Alagök'ün yer alacağı konserde sevilen The Beatles şarkıları özgün aranjmanlarla seslendirilecek. Biletler şimdiden tükendi...

BACH'TAN PIAZZOLLA'YA TANGO & ÇELLO

Lirik, dramatik aynı zamanda karizmatik bir ses rengine sahip olan viyolonseli, geniş yelpazedeki bir stil anlayışıyla dinleyicilere ulaştırma misyonuyla yola çıkan Cellorion topluluğu, Bach'tan Piazzolla'ya uzanan zengin bir repertuvarı 4 Nisan'da seslendirecek. Her bir üyesi uluslararası projelere dahil olmuş, yarışmalarda derece almış sekiz çello sanatçısından oluşan topluluk, çeşitli sanat akımlarından farklı sanatçılarla bir araya gelerek unutulmaz projelere imza atıyor. Çellistler Melih Kara, Murat Berk, Köklü Yiğit Tan, İbrahim Aydoğdu, Yaz Irmak, Doğuş Ergin, Yusuf Çelik ve Hakan Hürkan Şahin'den oluşan Cellorion'un bu harika performansına Tanju Yıldırım ve Ceyda Bayramoğlu da danslarıyla renk katacak. Konserde Handel'in Sarabende'inden Faure'nin Pavane eserine ve Astor Piazzolla'nın en sevilen bestelerine uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek.

TASAVVUF DERYAMIZDAN DAMLALAR

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu solistlerinden Mihriban Türkmen ve Sakine Fidan, 6 Nisan akşamı Mavi Salon'da Ramazan ayının gelişine özel bir konser verecek. Sanatçılar, deyiş, koşma, kaside, gazel ve ilahilerden oluşan bir repertuvarla dinleyicilere Ramazan ayının güzel iklimini yansıtacak.

10. AKADEMİK BAŞKENT SEZON KONSERLERİ

Başkent Üniversitesi Orkestra Akademik Başkent, Akademik Başkent Sezon Konserleri'nin 10'uncusuyla 7 Nisan'da CSO ADA Ankara'ya konuk oluyor. Tolga Atalay Ün'ün şefliğini üstleneceği, piyanist İlayda Deniz Oğuz'un solist olarak yer alacağı konserde Mozart besteleri seslendirilecek.

TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ ÖZEL KONSERİ

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses ve saz sanatçılarının icra edecekleri konser, tasavvuf müziğinin mistik ruhunu gönüllere yansıtarak ramazan ayının manevi atmosferinde dinleyicilere güzel bir akşam vadediyor. Türk Tasavvuf Müziği'nin en seçkin örneklerinin geçmişten günümüze geniş bir yelpazede 7 Nisan'da seslendirileceği konserin şefliğini Özgür Ulaş Doğanoğlu, sunumunu ise Haluk Derinöz üstlenecek.

CSO SOYOUNG YOON'U AĞIRLIYOR

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 8 Nisan akşamı vereceği konserinde, Avrupa'da ve Asya'da birçok prestijli topluluğu yöneten Norveçli şef Terje Mikkelsen'i ve parlak kariyeriyle dikkat çeken, ödüllü Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'u ağırlıyor. Orkestra ve Yoon, Mikkelsen'in batonu altında Grieg, Mendelssohn ve Tchaikovsky'den eserler seslendirecek.

MASKELİ BALO ANKARA DOB

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi'nin en bilinen eserlerinden Maskeli Balo'yu 9 Nisan'da sahneleyecek. Orkestra Şefi: Sunay Muratov / Riccardo: Faik Mansuroğlu / Amelia: Seda A. Ayazlı / Renato: Çetin Kıranbay / Ulrica: H. Zeliha Kökcek / Oscar: Beste Şahin / Silvano: Can Kocaay / Tom: Vedat Dalgıran / Samuel: Mert Özdemir / Un Giudice: Serkan Sarıkaya / Un Servo d'Amelia: Sait Dinçer Keser olacak.

PİYANO- KEMAN RESİTALİ

Keman sanatçısı Derya Bozok ile şef ve piyanist Can Okan, 9 Nisan akşamı Mavi Salon sahnesinde buluşacak. Sanatçılar resitalde Mozart, Tartini ve Franck'dan eserler seslendirecek.

KOTO, ARP, FLÜT TRİO KONSERİ

Koto sanatçısı Atsuko Suetomi, arp sanatçısı Yuki Miyata ve flüt sanatçısı Bülent Evcil, 10 Nisan akşamı Mavi Salon'da bir araya gelecek. Konserde Japon besteciler Miyagi Michio ve Yatsuhashi Kengyo'nun bestelerinin yanı sıra Faure, Debussy, Piazzolla, Gluck, Damase ve Gradsdos eserlerinden oluşan zengin bir repertuvar seslendirilecek.

NEMETH QUARTET & ORÇUN CİVELEK

Andante dergisinin düzenlediği 2017 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Oda Müziği Topluluğu" seçilen Nemeth Quartet, 12 Nisan akşamı Mavi Salon'da yine 2017 Donizetti ödülü sahibi klarinet sanatçısı Orçun Civelek ile aynı sahnede buluşacak. Gülen Ege Serter (keman), Şeniz Serter (keman), Pınar Basalak (viyola), Mutlu Varlık Kocaili'nin (viyolonsel) bir araya gelerek oluşturduğu topluluk, ismini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında kendilerini müziğe başlatan ve 1995 yılında geçirdikleri bir trafik kazası sonucu yaşamlarını kaybeden Macar sanatçılar Istvan Nemeth ve Katalin Nemeth'ten alıyor. Yurt içinde ve yurt dışında konserlerine hız kesmeden devam eden dörtlü ve CSO'nun klarinet grup şefi Orçun Civelek, Ankaralı müzikseverler için Beethoven ve Weber'den eserler seslendirecek.

TARZ-I KADÎM TASAVVUFİ TÜRKÜLER KONSERİ

Anadolu'nun zengin kültür coğrafyasında harmanlanan türkülerin tasavvuf müziğine konu olmuş örneklerinin seslendirileceği konser, 14 Nisan'da dinleyicileri güzel bir yolculuğa davet ediyor. Suat Kılıç'ın şefliğini üstlendiği konserin sunumunu ise Haluk Derinöz yapacak.

CSO ANNELEAN LENAERTS'E EŞLİK EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 15 Nisan akşamı vereceği konserinde ödüllü şef Marzena Diakun'ın yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası'nın arpisti Annelean Lenaerts'e eşlik edecek. Dünyanın saygın salonlarında verdiği konserlerle müzik çevrelerinin ve dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Belçikalı arpist, Ankara'daki konserde Gliere'in Op.74 Arp Konçertosu'nu icra edecek. Konserde ayrıca Bruckner'in Mi Bemol Majör 4. Senfonisi seslendirilecek.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU

Devlet Çoksesli Korosu, İskandinav bestecilerin eserlerini Norveçli Şef Ragnar Rasmussen yönetiminde 16 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak. Daha önce Norveç Ulusal Gençlik Korosu, Dünya Gençlik Korosu, Letonya Devlet Korosu gibi birçok prestijli toplulukla çalışan Rasmussen, 2019 yılında konuk şef olarak katıldığı Walter Strauss Masterclass'ının ardından ikinci kez Türkiye'de konser verecek. "Aynı Güneşin Altında" başlıklı konserde, Norveçli müzisyen ve besteci Henning Sommerro ise akordeonu ve vokal performansıyla konsere renk katacak. Sommerro'nun Mevlana'nın "Bu Irmak" şiirini notalara döktüğü "The River" eseri, Norveç folklorunu yansıtan besteleri ve Türkiye için özel olarak bestelediği müzikler de konser programında yer alacak.

TARIK KAAN ALKAN PİYANO RESİTALİ

Ülkemizin gelecek vadeden genç piyanistlerinden Tarık Kaan Alkan, 16 Nisan akşamı Mavi Salon'da sahne alacak. Müzik eğitimine 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başlayan sanatçı, Salzburg şehrinde Mozarteum Üniversitesi ve Stiftung Mozarteum'da konserler verdi. Milano'daki 6. Uluslararası Piyano Yarışmasında, Hırvatistan'daki "Memorijal Jurica Murai-Murai Grand Prix" piyano yarışmasında, 2019 Golden Classical Music Awards uluslararası yarışmasında birincilik ödülü aldı. Alkan, Belçikalı piyanist Philippe Raskin, İtalyan piyanist Vincenzo Balzani ve Alman piyanist Prof. Markus Becker gibi önemli sanatçılar ile çalışmalar gerçekleştirdi.

ANLATIMLI İNTERAKTİF ÇOCUK KONSERİ

Birbirine komşu iki berberin sokaklarındaki tüm çocuklarla 23 Nisan'a hazırlanma sürecindeki hikayelerinin anlatıldığı ve canlandırıldığı Sevgi Berberi, 17 Nisan'da Mavi Salon'da minik izleyicileri bekliyor. Çocukların interaktif bir biçimde performansa dahil olacağı bu neşe dolu gösteri, öykü ve şarkılarla renklenecek. 5-7 yaş grubu çocuklar için tasarlanan etkinliğin süresi 45 dakika.

TASAVVUF DERYAMIZDAN DAMLALAR

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu solistlerinden Faik Doğukan Öztürk ve Nahide Saygün Akkal, 20 Nisan akşamı Mavi Salon'da Ramazan ayının gelişine özel bir konser verecek. Sanatçılar, deyiş, koşma, kaside, gazel ve ilahilerden oluşan bir repertuvarla dinleyicilere Ramazan ayının güzel iklimini yansıtacak.

AYŞE'NİN DANSI

Klasik kemençe yorumcusu Hatice Doğan Sevinç, keman sanatçısı Can Özhan'n girişimiyle Antalya'da kurulan Cameratalia topluluğu ile 21 Nisan'da Mavi Salonda bir araya geliyor. Konserde Mendelsohn, Rachmaninoff, Schubert gibi bestecilerin eserlerinin yanı sıra Astor Piazzolla'nın en sevilen besteleri Libertango ve Oblivion ile kemençe ve yaylılar için düzenlenen Türk müziği ve halk müziği örnekleri de seslendirilecek.

BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ

Reha Özcan Kumpanyası'nın sahnelediği "Bir Garip Orhan Veli" 24 Nisan akşamı tekrar Mavi Salon'da Ankaralı izleyicilerle buluşacak. Yaşama sevincini, umudu, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille aktaran ölümsüz şair Orhan Veli'nin dizeleri, duayen yazar Muarthan Mungan'ın kalemi, Reha Özcan'ın oyunculuğu ve yönetmen Murat Sarı ve Ayşegül Hardeyn'in modern yorumuyla sahneye koyuldu.

SERHAN BALİ İLE AÇIKLAMALI KONSER BORUSAN QUARTET

Carnegie Hall, Konzerthaus, Concertgebouw, Philharmonie de Paris ve Musikverein gibi önemli salonlarda konserler veren ve New York'taki 2010 ICMEC Uluslararası Oda Müziği Topluluğu Yarışması'nda altın madalyanın sahibi olan Borusan Quartet, 26 Nisan'da izleyici karşısına çıkacak. Klasik müzik yazarı Serhan Bali'nin açıklamalarıyla renklenecek konserin repertuvarında Schubert, Piazzolla eserlerinin yanı sıra Türk bestecilerin eserleri de yer alacak.

KITALARARASI YOLCULUK

Parlak kariyeriyle ülkemizin yetiştirdiği başarılı genç müzisyenlerinden biri olan viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil ve İngiliz şef Howard Griffiths'in "genç yaşına karşın enstrümanında ustalık düzeyine erişmiş ve şaşırtıcı bir yorum gücüne sahip" diyerek övgüyle söz ettiği piyanist Cem Babacan 27 Nisan'da sahne alacak. Genç sanatçılar konserde Ginastera, Boëllmann ve Shostakovich'ten eserler seslendirecek.

SON KONSER CSO'NUN

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Nisan ayının son konserinde şef Naci Özgüç yönetiminde piyanist Özgür Aydın'a eşlik edecek. Beethoven ve Elgar'dan eserlerin icra edileceği konser 29 Nisan akşamı CSO Ana Salon'da gerçekleşecek.