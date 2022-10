Beyoğlu Kültür Yolu Festivali “Fotomaraton” renkli  etkinliğiyle kapılarını açtı

Bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya olmak üzere beş şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festival'lerinin ilk rotası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere gündüzden geceye uzanan binden fazla etkinliğe sahne olacak festival, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde 2 bin 500 fotoğrafçının katıldığı "Fotomaraton" etkinliğiyle kapılarını açtı. 2 bin 500 fotoğrafçının katıldığı etkinlikte bulunan 3 temadan birini programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belirledi. İlk tema Taksim Meydanı'nda "inançlar" konusu oldu. Etkinlik öncesi konuşma yapan Bakan Ersoy, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin çok daha şenlikli ve organize olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, her sene bir beş şehir daha ilave ederek tüm Türkiye'ye hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacaklarını da kaydetti.

"HER YIL BEŞ ŞEHİR DAHA İLAVE EDEREK TÜM TÜRKİYE'YE YAYACAĞIZ"

Festivalin Türkiye'ye yayılmasını sağlayacaklarını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Başta İstanbul, Türkiye ve daha sonra tüm dünyaya yayılıyoruz. Güzel sarı tişörtlerinizi de giymişsiniz. Arılar gibi dağılacaksınız İnşallah İstanbul'da bizim etkinliğimizde fark edemediğimiz, görüp de göremediğimiz, yönlerini fotoğraflayıp hızlı bir şekilde herkese ulaşmasını sağlayacaksınız. Bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çok daha şenlikli ve organize oluyor. Her sene oturarak devam ediyor. Çok da güzel bir başlangıç olduğu için yavaş yavaş tüm Türkiye'ye yayıyoruz. Çanakkale'de başladık biliyorsunuz. Bu seneki etkinliklere. Konya'yla devam ettik. Şimdilik İstanbul. Festivali ve Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'yle beş etkinliğe çıktı. İnşallah her sene bir beş şehir daha ilave ederek tüm Türkiye'ye hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

COŞKUN ARAL FOTOĞRAF MAKİNALARININ DETAYLARINI ANLATTI

Etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral da kısa bir konuşma yaparak, fotoğraf meraklılarına detay ve dikkatin önemli olduğunu ifade ederek, 'Kadrajınız bol olsun' sözleriyle destek verdi.

TAKSİM MEYDANINDAN DAVULLU KORTEJLE YÜRÜDÜ SERGİLERİ İNCELEDİ

Taksim Meydanı'ndaki "Yaşayan Tablolar" sergisiyle ziyaret turlarına başlayan Ersoy, Akbank Sanat'taki "Kırk Kapılı Oda: Günümüz. Sanatçıları Sergileri 40. Yılı Sergisi"ni gezdi. Salt Beyoğlu'nda da sergilenen "Sahnede 90'lar" sergisindeki eserleri inceleyip bilgi alan Ersoy'un bir sonraki durağında ise Pera Müzesi'ndeki sergileri inceledi. Daha sonra İstiklal Sanat Galerisi'ndeki "Yabancı Seyyahların Gözüyle Beyoğlu" isimli serginin açılışını yapan Ersoy sergi küratörü Süleyman Gündüz'den eserler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında İstiklal Caddesi esnaflarına selam verip onlarla muhabbet eden Bakan Ersoy, Galataport'ta "Duvarları Aşmak" başlıklı enstalasyon sergisini ziyaret etti ve "Ottoman 1869 Türk Lokumu Sarma Worksopu'na katılarak lokum yaptı.

FESTİVAL 23 EKİMDE SONA ERECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı festivalin İstanbul ayağında, 6 binden fazla sanatçı, binin üzerinde etkinlikte sahne alacak.

Tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere geniş kapsamlı bir kültür sanat deneyimi yaşatacak festival, 51 mekanda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

İstanbul'un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşımayı amaçlayan festival, Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) başlayıp Galataport'a ulaşan 4,1 kilometrelik bir rotayı kapsıyor. Festival 23 Ekim'de sona erecek.