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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, hem yatırımcılar hem de alış-satış işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından yakından mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata lira ve 22 ayar bilezik fiyatları güncel değerleriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. 22 Kasım Cuma günü gram altın 2.998 TL, çeyrek altın ise 4.744 TL'den 4.797 TL'ye yükselmişti. Peki, 23 Kasım 2024 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 23.11.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 09:12
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki dalgalı hareketlilik bugünde etkisini sürdürüyor. Son dönemde dalgalı bir grafik sergileyen gram altın, yeniden yükseliş trendine girdi. Kasım ayının başına kıyasla gram altın, -30,09 TL'lik bir düşüşle yüzde -1,00 oranında değer kaybetmişti. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte 23 Kasım 2024 tarihine ait güncel altın fiyatları, alış-satış tablosu ve gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altınaltın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 5.128,00

Satış: 5.215,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.004,96

Satış: 3.005,46

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 10.256,00

Satış: 10.429,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.449,00

Satış: 20.764,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

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