Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 23 Kasım bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, hem yatırımcılar hem de alış-satış işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar tarafından yakından mercek altına alındı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata lira ve 22 ayar bilezik fiyatları güncel değerleriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. 22 Kasım Cuma günü gram altın 2.998 TL, çeyrek altın ise 4.744 TL'den 4.797 TL'ye yükselmişti. Peki, 23 Kasım 2024 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik altın ne kadar?