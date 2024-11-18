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CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gündemine yerleşti. Geçtiğimiz aylarda sürekli yükselişe geçen altında son günlerde düşüş yaşanırken yatırımcılar için büyük bir fırsat doğuruyor. Sabahın ilk ışıklarında gram altın 2.868,76 TL ile güne başlarken çeyrek altın 4.906,00 TL ile piyasalarda yerini aldı. Fiyatlardaki bu dalgalı seyrin devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Peki, Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Kasım 2024 canlı altın fiyatları

Giriş Tarihi: 18.11.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 06:47
CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

18 Kasım altın fiyatları yatırımcıların en sık araştırdığı konulardan bir tanesi oluyor. On zamanlarda sürekli değişen bir grafikle piyasalarda yer alan sarı metal için ilk işlem gününde seyri takip ediliyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.868,76

SATIŞ(TL) 2.869,10

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.906,00

SATIŞ(TL) 4.957,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 19.822,00

SATIŞ(TL) 20.121,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.590,33

SATIŞ(USD) 2.590,71

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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