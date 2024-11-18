CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların gündemine yerleşti. Geçtiğimiz aylarda sürekli yükselişe geçen altında son günlerde düşüş yaşanırken yatırımcılar için büyük bir fırsat doğuruyor. Sabahın ilk ışıklarında gram altın 2.868,76 TL ile güne başlarken çeyrek altın 4.906,00 TL ile piyasalarda yerini aldı. Fiyatlardaki bu dalgalı seyrin devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Peki, Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Kasım 2024 canlı altın fiyatları