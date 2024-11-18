CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

18 Kasım altın fiyatları yatırımcıların en sık araştırdığı konulardan bir tanesi oluyor. On zamanlarda sürekli değişen bir grafikle piyasalarda yer alan sarı metal için ilk işlem gününde seyri takip ediliyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?