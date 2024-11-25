Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM ANLIK TAKİP 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM ANLIK TAKİP 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 25 Kasım Pazartesi günü haftanın ik işlem gününde piyasalardaki durumuyla araştırılıyor. Sabahın ilk saatlerinde yatırımcılar sarı metalin uzun süredir devam eden dalgalı seyrindeki son durumu araştırıyor. Bu hafta yükselişte mi, düşüşte mi olduğu hafta başında sorgulanıyor. Bugün sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.673,60 TL iken çeyrek altın 5.032,00 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında son durum...