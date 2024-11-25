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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM ANLIK TAKİP 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM ANLIK TAKİP 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları 25 Kasım Pazartesi günü haftanın ik işlem gününde piyasalardaki durumuyla araştırılıyor. Sabahın ilk saatlerinde yatırımcılar sarı metalin uzun süredir devam eden dalgalı seyrindeki son durumu araştırıyor. Bu hafta yükselişte mi, düşüşte mi olduğu hafta başında sorgulanıyor. Bugün sabahın ilk saatlerinde gram altın 2.673,60 TL iken çeyrek altın 5.032,00 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında son durum...

Giriş Tarihi: 25.11.2024 07:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 07:45
CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM ANLIK TAKİP 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

25 Kasım altın fiyatları yatırımcıların araştırmalarının başında yer alıyor. Uzun süredir piyasalarda dalgalı bir seyri mevcut olan sarı metalde haftanın ilk gününde durumun ne olacağı bekleniyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM ANLIK TAKİP 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.966,43

SATIŞ(TL) 2.966,83

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM ANLIK TAKİP 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.857,00

SATIŞ(TL) 21.172,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM ANLIK TAKİP 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.032,00

SATIŞ(TL) 5.103,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 25 KASIM ANLIK TAKİP 2024: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.671,94

SATIŞ(USD 2.672,31

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

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