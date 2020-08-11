Jessica May ailesinin kökenini yıllar sonra Kapadokya’da öğrendi

Çekimleri Kapadokya'da devam eden 'Maria ile Mustafa' dizisinin başrol oyuncuları Jessica May ve Hilmi Cem İntepe, Litvanya Fahri Konsolosluğu'nu ziyaret etti.







9 yıldan beri Türkiye'de yaşadığını ve Kapadokya'ya ilk kez 'Maria ile Mustafa'nın çekimleri için geldiğini belirten May, şöyle konuştu: "Kapadokya çok gizemli bir bölge, çok beğendim. Burada kaldığımız otelin sahibi Yakup Dinler, Litvanya'nın Fahri Konsolosu çıkınca mutluluğum daha da arttı. Çünkü dedem ve babaannem Litvanya'da doğup çocukken Brezilya'ya gitmişler. Yakup Bey'den onların kökenleri hakkında bir sürü şey öğrendim. Eski Litvanya fotoğraflarına baktım. Çok güzel bir deneyimdi" dedi.

Çok yakında atv'de başlayacak olan 'Maria ve Mustafa', yabancı bir kızla Türk gencinin aşkını anlatıyor.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş sosyal medyada gündem oldu! Aşk pozu olay oldu!

Güzelliğiyle büyüleyen Yağmur Sarıoğlu’nun karnı burnunda verdiği pozlar olay oldu! Sosyal medyayı salladı!

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim’in son görüntüsü dikkat çekti! 60 kilo verdi bambaşka biri oldu!