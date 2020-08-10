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’nin ’i ’in son görüntüsü dikkat çekti! 60 kilo verdi bambaşka biri oldu!

'' dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Ümit Erdim, 60 kilo vererek, yeni görüntüsüyle bambaşka birine dönüştü… Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, 140 kiloya ulaşınca diyete girdiğini, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo verdiğini, ameliyat olmadığını söylemişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu takipçilerinden zayıflığı ile ilgili çok sayıda yorum alıyor. Oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızı Ses'le 'da tatile çıktı. Erdim, Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında görüntülendi. Ümit Erdim, 'Çok zayıfladın, biraz kilo al' yorumlarına şu cevabı vermişti, "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."

Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:47
Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim’in son görüntüsü dikkat çekti! 60 kilo verdi bambaşka biri oldu!

'' dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Ümit Erdim, 60 kilo vererek, yeni görüntüsüyle bambaşka birine dönüştü… Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, 140 kiloya ulaşınca diyete girdiğini, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo verdiğini, ameliyat olmadığını söylemişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu takipçilerinden zayıflığı ile ilgili çok sayıda yorum alıyor. Oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızı Ses'le 'da tatile çıktı. Erdim, Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında görüntülendi. Ümit Erdim, 'Çok zayıfladın, biraz kilo al' yorumlarına şu cevabı vermişti, "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim’in son görüntüsü dikkat çekti! 60 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Oyuncu , eşi Seda Erdim ve kızı Ses'le 'da tatile çıktı. Erdim, Yalıkavak'ta konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

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Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim’in son görüntüsü dikkat çekti! 60 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Hürriyet'in haberine göre; Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, 140 kiloya ulaşınca diyete girdiğini, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo verdiğini, ameliyat olmadığını söylemişti.

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim’in son görüntüsü dikkat çekti! 60 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Ünlü oyuncu 'çok zayıfladın, biraz kilo al' yorumlarına şu cevabı vermişti, "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim’in son görüntüsü dikkat çekti! 60 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim’in son görüntüsü dikkat çekti! 60 kilo verdi bambaşka biri oldu!

İşte zayıflayan diğer ünlü isimler...

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim’in son görüntüsü dikkat çekti! 60 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Hande Erçel

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