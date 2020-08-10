Güzelliğiyle büyüleyen Yağmur Sarıoğlu’nun karnı burnunda verdiği pozlar olay oldu! Sosyal medyayı salladı!

2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlenen pilot Yağmur Sarıoğlu üçüncü kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Sarp ve Sare adında iki çocuğu olan Sarıoğlu, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Yağmur Sarıoğlu son yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Sarıoğlu'nun karnı burnunda çocuklarıyla verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medya hesabından eli karnında bir pozunu paylaşan Sarıoğlu, "3 numaramla tanışmama az kaldı" notunu düştü. Sarıoğlu çifti, erkek bebek bekliyor. İşte güzelliğiyle büyüleyen Yağmur Sarıoğlu'nun karnı burnunda verdiği o pozlar…