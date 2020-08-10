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ile eşi sosyal medyada oldu! Aşk pozu olay oldu!

Son günlerde sosyal medyadan yaptığı birbirinde güzel paylaşımlarla gündeme gelen , eşi 'la yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile 'nde yapıyor. Şallı, eşi ile birlikte çimlerde yatarken çekilen karesini hesabından yayınladı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Şallı ve Akkuş, yaptıkları paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı. 43 yaşındaki Ebru Şallı'nın paylaştığı fotoğraftaki bir detay ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şallı'nın yaptığı paylaşımda yapması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Daha öncede yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla çok konuşulan Ebru Şallı bu kez de alay konusu olmaktan kaçamadı. İşte Ebru Şallı'nın eşiyle yaptığı son sosyal medya paylaşımı…

Giriş Tarihi: 10.08.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 13:36
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş sosyal medyada gündem oldu! Aşk pozu olay oldu!

Son günlerde sosyal medyadan yaptığı birbirinde güzel paylaşımlarla gündeme gelen , eşi 'la yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile 'nde yapıyor. Şallı, eşi ile birlikte çimlerde yatarken çekilen karesini hesabından yayınladı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Şallı ve Akkuş, yaptıkları paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı. 43 yaşındaki Ebru Şallı'nın paylaştığı fotoğraftaki bir detay ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şallı'nın yaptığı paylaşımda yapması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Daha öncede yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla çok konuşulan Ebru Şallı bu kez de alay konusu olmaktan kaçamadı. İşte Ebru Şallı'nın eşiyle yaptığı son sosyal medya paylaşımı…

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş sosyal medyada gündem oldu! Aşk pozu olay oldu!

Son günlerde sık sık gündeme gelen 'dan yeni bir geldi. İş insanı eşi ile birlikte çimlerde yatarken çekilen karesini hesabından yayınlayan Ebru Şallı, paylaşımına "Aşk" notunu düştü. 43 yaşındaki Şallı, geçtiğimiz günlerde ise havuz pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş sosyal medyada gündem oldu! Aşk pozu olay oldu!

Manken , ile 'nde yapıyor. Şallı, eşi ile birlikte çimlerde yatarken çekilen karesini hesabından yayınladı.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş sosyal medyada gündem oldu! Aşk pozu olay oldu!

Eşi 'la 'da tatilde olan , bu paylaşımı yaptı. Şallı'nın kendisi ve eşinin adının baş harflerinden oluşan tatlısı gözden kaçmadı.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş sosyal medyada gündem oldu! Aşk pozu olay oldu!

'nın "Aşk" notunu düştüğü takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş sosyal medyada gündem oldu! Aşk pozu olay oldu!

43 yaşındaki 'nın paylaştığı fotoğraftaki bir detay ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şallı'nın yaptığı paylaşımda yapması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Daha öncede yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla çok konuşulan Ebru Şallı bu kez de alay konusu olmaktan kaçamadı. İşte Ebru Şallı'nın eşiyle yaptığı son paylaşımı…

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş sosyal medyada gündem oldu! Aşk pozu olay oldu!

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