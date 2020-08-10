Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş sosyal medyada gündem oldu! Aşk pozu olay oldu!

Son günlerde sosyal medyadan yaptığı birbirinde güzel paylaşımlarla gündeme gelen Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'la yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Bodrum Türkbükü'nde tatil yapıyor. Şallı, eşi ile birlikte çimlerde yatarken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Şallı ve Akkuş, yaptıkları paylaşımla adeta sosyal medyayı salladı. 43 yaşındaki Ebru Şallı'nın paylaştığı fotoğraftaki bir detay ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Şallı'nın yaptığı paylaşımda Photoshop yapması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Daha öncede yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla çok konuşulan Ebru Şallı bu kez de alay konusu olmaktan kaçamadı. İşte Ebru Şallı'nın eşiyle yaptığı son sosyal medya paylaşımı…