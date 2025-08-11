11 Ağustos magazin gündemi bu haberle dikkat çekti: Özcan Deniz’in annesi ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu!

“Boşanmıyoruz” mesajı Bodrum’dan geldi: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatil romantizmi!

3 yıldır oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evli olan Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde adı oyuncu Gülsim Ali ile anılarak ihanet iddialarının odağı oldu. Ardından taciz iddialarıyla da magazin gündemini sarsan Oktay hakkında çıkan haberler, çiftin boşanacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak tüm bu tartışmaların gölgesinde, Oktay ve Atiksoy Bodrum'da paylaştıkları romantik karelerle dikkat çekti... Detaylar için tıklayın!