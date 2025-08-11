11 Ağustos magazin gündemi bu haberle dikkat çekti: Özcan Deniz’in annesi ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu!

'Aile Şerefi'nin yakışıklı Hasan'ı olarak hafızalara kazınan ve Yeşilçam'ın en karizmatik oyuncuları arasında yer alan Mahmut Cevher, bu kez kızıyla gündemde. Usta oyuncunun, kendisi gibi oyunculuk yapan kızı "Yetenek aileden genetikmiş" dedirtti... Detaylar için!
3 yıldır oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evli olan Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde adı oyuncu Gülsim Ali ile anılarak ihanet iddialarının odağı oldu. Ardından taciz iddialarıyla da magazin gündemini sarsan Oktay hakkında çıkan haberler, çiftin boşanacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak tüm bu tartışmaların gölgesinde, Oktay ve Atiksoy Bodrum'da paylaştıkları romantik karelerle dikkat çekti... Detaylar için tıklayın!
Türkiye’nin sevilen kanalı atv, eylülde izleyiciyle buluşturacağı yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı” için geri sayımı başlattı. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı dizi için heyecan dorukta! Detaylar için tıklayın...
Fethiye'de kiralanan bir villada çekilen görüntüler, turizmde artan dolandırıcılık vakalarını gündeme taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan video, herkese adeta şok geçirtti... Detaylar için tıklayın!
Türkiye aylardır Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kavgayı konuşuyor. Ünlü şarkıcının annesi Kadriye Deniz, kavganın perde arkasında yaşananları ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. "Ben çocuklarımı böyle yetiştirmedim" diyen Kadriye Deniz, oğlu Özcan Deniz'e de maddi yardım konusunda kendisine cimri davrandığı için sitem etti. Detaylar için tıklayın!