Giriş Tarihi: 11.8.2025 08:15 Son Güncelleme: 11.8.2025 09:05

11 Ağustos magazin gündemi bu haberle dikkat çekti: Özcan Deniz'in annesi ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu!

11 Ağustos magazin gündeminde Özcan Deniz’in annesinin ilk açıklamaları, Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın ihanet iddialarının ardından gelen tatil romantizmi ve birbirinden farklı dikkat çekici haberler öne çıktı.

08:20

'Aile Şerefi'nin yakışıklı 'Hasan'ı olarak hafızalara kazınmıştı... Mahmut Cevher'in kızı bakın kim çıktı: Meğer yetenek ailede genetikmiş!

'Aile Şerefi'nin yakışıklı Hasan'ı olarak hafızalara kazınan ve Yeşilçam'ın en karizmatik oyuncuları arasında yer alan Mahmut Cevher, bu kez kızıyla gündemde. Usta oyuncunun, kendisi gibi oyunculuk yapan kızı "Yetenek aileden genetikmiş" dedirtti... Detaylar için!

07:11

“Boşanmıyoruz” mesajı Bodrum’dan geldi: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un tatil romantizmi!

3 yıldır oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evli olan Berk Oktay, geçtiğimiz günlerde adı oyuncu Gülsim Ali ile anılarak ihanet iddialarının odağı oldu. Ardından taciz iddialarıyla da magazin gündemini sarsan Oktay hakkında çıkan haberler, çiftin boşanacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı. Ancak tüm bu tartışmaların gölgesinde, Oktay ve Atiksoy Bodrum'da paylaştıkları romantik karelerle dikkat çekti... Detaylar için tıklayın!

06:37

Hazır ol Türkiye: 'Aşk ve Gözyaşı' geliyor!

Türkiye’nin sevilen kanalı atv, eylülde izleyiciyle buluşturacağı yeni dizisi “Aşk ve Gözyaşı” için geri sayımı başlattı. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı dizi için heyecan dorukta! Detaylar için tıklayın... 

06:31

İnternette villa aldatmacası! Hayal kırıklığının videosunu sosyal medyadan paylaştı: "Kapı kolu yok, klimadan ses geliyor ve havuz pis..."

Fethiye'de kiralanan bir villada çekilen görüntüler, turizmde artan dolandırıcılık vakalarını gündeme taşıdı. Sosyal medyada paylaşılan video, herkese adeta şok geçirtti... Detaylar için tıklayın!

06:09

Türkiye aylardır bu kavgayı konuşuyordu! Özcan Deniz'in annesi ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı! "Özcan bana aylık sadece 20 bin lira veriyor"

Türkiye aylardır Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kavgayı konuşuyor. Ünlü şarkıcının annesi Kadriye Deniz, kavganın perde arkasında yaşananları ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. "Ben çocuklarımı böyle yetiştirmedim" diyen Kadriye Deniz, oğlu Özcan Deniz'e de maddi yardım konusunda kendisine cimri davrandığı için sitem etti. Detaylar için tıklayın!

