18 Ağustos magazin gündemi yine dopdolu! Ünlü şarkıcı Çelik’ten gazi ve şehit ailelerine anlamlı hareket...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ahmed Atalar, geçtiğimiz aylarda içerik üreticisi sevgilisi Asena Atalar'a evlilik teklifi etmişti. İkili, dün gerçekleşen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.
Sosyal medya platformlarında 'Jrokez' olarak tanınan Oğuzhan Dalgakıran dün akşam hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan haber sonrası incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Yıllar önce çekilen bu karedeki sevimli küçük kızı tanımak neredeyse imkansız. Ancak o, bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği, sahnelerin en güçlü seslerinden biri haline geldi. Sizce bu minik kız kim olabilir?
atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, son dönemde verdiği kilolarla hayranlarının dikkatini çekti. Geçtiğimiz gün sahne alan Özbey, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fit görünümüyle göz kamaştıran sanatçı, "Yaklaşık 12 kilo verdim" diyerek zayıflama sürecini anlattı kilo verme sırrını da açıkladı.
Çelik, geçtiğimiz günlerde Avcılar'daki konserinde hayranlarına bir çağrıda bulundu. Sanatçı, "Şehit ve gazi ailelerine 10 bin lira bağışlayanla dönme dolaba bineceğim" dedi. Bir hayranı bağış yapıp dekontunu sanatçıya gösterdi. Çelik hayranı ve çocuğuyla dönme dolaba binip fotoğraf çektirdi.
Alaçatı'da sevgilisi Emin Günenç ile tatil yapan oyuncu Ecem Öz, fotoğraflarının gizlice çekilmesiyle başlayan kriz sonrası şaşırtan bir olay yaşadı. Sosyal medyadan sert açıklamalar yapan Öz, aynı mekana yeniden gitmek isteyince bu kez kapıdan çevrildi.
Atv dizisi Aile Saadeti'nin bugünkü yeni bölümünde Yeşilçam ruhu ekrana taşınacak. Dizide Yeşilçam'ın unutulmaz 'Gulyabani' sahnesine nostaljik bir selam gönderiliyor.