Giriş Tarihi: 18.8.2025 08:28 Son Güncelleme: 18.8.2025 09:16

18 Ağustos magazin gündemi yine dopdolu! Ünlü şarkıcı Çelik'ten gazi ve şehit ailelerine anlamlı hareket...

Haber turumuz başlıyor...
09:04

Galatasaray'ın yıldızı evlilik yolunda ilk adımı attı! Futbolcu Ahmed Kutucu ve fenomen Asena Atalar nişanlandı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ahmed Atalar, geçtiğimiz aylarda içerik üreticisi sevgilisi Asena Atalar'a evlilik teklifi etmişti. İkili, dün gerçekleşen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Detaylar için tıklayın!

08:15

'Jrokez' olarak bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti

Sosyal medya platformlarında 'Jrokez' olarak tanınan Oğuzhan Dalgakıran dün akşam hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan haber sonrası incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Haberin detayları için tıklayın...

07:54

Fotoğraftaki tatlı kızı tanıyabildiniz mi? Şimdilerde Türkiye’nin en güçlü seslerinden biri

Yıllar önce çekilen bu karedeki sevimli küçük kızı tanımak neredeyse imkansız. Ancak o, bugün milyonların hayranlıkla takip ettiği, sahnelerin en güçlü seslerinden biri haline geldi. Sizce bu minik kız kim olabilir? Haberin detayları için tıklayın...

07:17

Konakta kadın dayanışması! 'Aile Saadeti'nde sırlar gün yüzüne çıkıyor

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Haberin detayları için tıklayın...

07:08

Merve Özbey 12 kilo verdi! Zayıflama sırrını ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, son dönemde verdiği kilolarla hayranlarının dikkatini çekti. Geçtiğimiz gün sahne alan Özbey, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Fit görünümüyle göz kamaştıran sanatçı, "Yaklaşık 12 kilo verdim" diyerek zayıflama sürecini anlattı kilo verme sırrını da açıkladı. Haberin detayları için tıklayın...

06:57

Ünlü sanatçı Çelik’ten şehit ve gazi ailelerine anlamlı hareket! Bağış yapan hayranıyla lunaparka gitti

Çelik, geçtiğimiz günlerde Avcılar'daki konserinde hayranlarına bir çağrıda bulundu. Sanatçı, "Şehit ve gazi ailelerine 10 bin lira bağışlayanla dönme dolaba bineceğim" dedi. Bir hayranı bağış yapıp dekontunu sanatçıya gösterdi. Çelik hayranı ve çocuğuyla dönme dolaba binip fotoğraf çektirdi. Haberin detayları için tıklayın...

06:46

Fotoğraf krizi sonrası Ecem Öz’e mekandan rest! İçeri giremedi!

Alaçatı'da sevgilisi Emin Günenç ile tatil yapan oyuncu Ecem Öz, fotoğraflarının gizlice çekilmesiyle başlayan kriz sonrası şaşırtan bir olay yaşadı. Sosyal medyadan sert açıklamalar yapan Öz, aynı mekana yeniden gitmek isteyince bu kez kapıdan çevrildi. Haberin detayları için tıklayın...

06:27

Yeşilçam efsanesine nostaljik selam! Gulyabani 'Aile Saadeti' konağında!

Atv dizisi Aile Saadeti'nin bugünkü yeni bölümünde Yeşilçam ruhu ekrana taşınacak. Dizide Yeşilçam'ın unutulmaz 'Gulyabani' sahnesine nostaljik bir selam gönderiliyor. Haberin detayları için tıklayın...

