23 Ağustos magazin gündemi alev aldı! Kıvanç Tatlıtuğ, Sami Yusuf, Ufuk Bayraktar...

Sayısız Yeşilçam filminde rol alan Feri Cansel'in hayatı ne yazık ki dışarıdan göründüğü gibi değildi. Spot ışıklarının altında parlayan yıldız oyunculardan olan Cansel, henüz 39 yaşında nişanlısı tarafından hayattan koparıldı hem de kızının gözü önünde...İşte, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Feri Cansel'in hüzünlü hayat hikayesi…
Türk sinemasının efsane filmleri arasında yer alan Züğürt Ağa, hem hikayesi hem de unutulmaz oyunculuklarıyla hafızalara kazındı.Filmde canlandırdığı 'Kiraz' rolüyle hafızalara kazınan Nilgün Nazlı da o dönemin en dikkat çeken isimlerinden biriydi. "Ağam ben sana vurulmuşem" repliğiyle izleyenleri derinden etkileyen Şener Şen'in rol arkadaşını bir de şimdi görün...
Sami Yusuf'un İstanbul'da gerçekleştireceği 'Ecstasy: İki Deniz Arasında' konseri büyük bir ilgiyle karşılandı. Bugün Yenikapı'da düzenlenecek bu özel etkinliğin 10 bin bileti, satışa çıktığı ilk 3 saat içinde tükendi.
Gözaltına alınan Ufuk Bayraktar, "Yanlış anlaşılma oldu, bahsedildiği gibi kasıt yok. Yemeğe içmeye gittiğim bir yer, alkolün etkisindeydim, karşı taraf açısından yanlış anlaşıldım. Kimseye baskı yapacak biri değilim. Suçlamaları kabul etmem mümkün değil, üzgünüm" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken, Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da ifade verdi.