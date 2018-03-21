Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Kartepe Belediyesi plentaltı binder ve aşınma asfalt ihalesi yaptı

Kartepe Belediyesi plentaltı binder ve aşınma asfalt ihalesi yaptı

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından plentaltı binder, aşınma asfalt alınması ile nakliyesi ihalesi yaptı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 11:28

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından talep edilen plentaltı binder ve aşınma asfalt alınması ve nakliyesi mal alım ihalesi yaptı. İhale Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Etüt Proje Müdür Vekili ve İhale Komisyonu Başkanı Cavit Kuzu başkanlığında gerçekleşti.

4 FİRMA TEKLİF VERDİ

Yaklaşık maliyeti 6 milyon 856 bin 200 TL olan ihalede verilen en düşük teklif 4 milyon 900 bin, en yüksek teklif ise 6 milyon 600 bin oldu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sonlandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartepe Belediyesi plentaltı binder ve aşınma asfalt ihalesi yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN