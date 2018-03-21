Kartepe Belediyesi plentaltı binder ve aşınma asfalt ihalesi yaptı

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından talep edilen plentaltı binder ve aşınma asfalt alınması ve nakliyesi mal alım ihalesi yaptı. İhale Kartepe Belediyesi toplantı salonunda Etüt Proje Müdür Vekili ve İhale Komisyonu Başkanı Cavit Kuzu başkanlığında gerçekleşti.

4 FİRMA TEKLİF VERDİ

Yaklaşık maliyeti 6 milyon 856 bin 200 TL olan ihalede verilen en düşük teklif 4 milyon 900 bin, en yüksek teklif ise 6 milyon 600 bin oldu. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sonlandırdı.