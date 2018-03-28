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Akyazılı çocuklar kukla gösterisi ile eğlendi

tarafından ‘Dünya Tiyatrolar Haftası’ nedeniyle çocuklara yönelik yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:14
Akyazılı çocuklar kukla gösterisi ile eğlendi

tarafından 'Dünya Tiyatrolar Haftası' olması sebebiyle çocuklara yönelik yapılan etkinlikte kukla gösterisi programı hazırlandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programla Rekreasyon bölümünden ilçeye gelen 3 öğrenci, Akyazılı çocuklara kukla gösterisi hazırladı. Akyazı Kuzuluk Kongre ve Kültür salonunda 3 seans halinde yapılan programa ilçe genelinde ilkokul seviyesinden 450 öğrenci ve çok sayıda öğretmen katıldı. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ta programda çocukları yalnız bırakmayarak yapılan programa katıldı.

Program çıkışında hem Dünya Tiyatrolar haftasını unutmadığı hem de çocuklara yönelik yaptığı bu güzel etkinlikten dolayı öğretmen ve öğrenciler Başkan Akcan'a teşekkür ettiler.

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Akyazılı çocuklar kukla gösterisi ile eğlendi
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