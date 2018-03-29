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'da lokantadan çıkan da iki işyeri ve bir ev küle döndü

'da bir lokantada çıkan da, bitişikteki işyeri ve bir ev de küle döndü.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:15
Bursa'da lokantadan çıkan yangında iki işyeri ve bir ev küle döndü

Olay, saat 02.30 sıralarında 'nın Merkez Yıldırım İlçesi Gökdere Pazar Alanı'nda meydana geldi. Kapalı olan bir lokantada, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak bitişikte bulunan bir ev ve oto tamirhanesine de sıçradı. Alevler gökyüzünü aydınlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 5 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Çevredeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınırken iki işyeri ve bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da lokantadan çıkan yangında iki işyeri ve bir ev küle döndü
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