Atakum’dan 4 yılda 79 proje

Ortak akılla hayata geçirdikleri her projeyi, Atakumluların ihtiyaçlarını uzun yıllar karşılayabilmesi için planladıklarını ifade eden Başkan İshak Taşçı, Atakum'un her geçen gün genişleyen, büyük aile olduğunu ve kentin geleceğini ortak akılla, hep birlikte inşa ettiklerini ifade etti.



4 YILDA 79 DEV PROJE

Atakum'da 4 yıllık görev süresi içerisinde birbirinden önemli 79 projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden İshak Taşçı, "Belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığı bilinciyle sosyal, kültürel, sportif, istihdam ve turizm gibi birçok dalda projeler hayata geçiriyoruz. Atakum'un gelişimi ve dönüşümü için mesai kavramı gözetmeksizin, gece, gündüz çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne geçen 4 yıllık süre içerisinde 79 proje hayata geçirdik. Planlama aşamasında olan birçok projemizi de hayata geçmek için gün sayıyoruz. İlçemizin her geçen gün daha da yaşanılabilir bir kent olması için durmaksızın çalışıyoruz. Çalışmalarımız sonucu Atakum, Türkiye'nin önemli kentleri arasındaki yerini aldı" diye konuştu.



"ATAKUM EVİMİZ, ATAKUMLULAR DA AİLEMİZ"

Atakum'un geleceğini planladıklarını söyleyen Taşçı, "Hayata geçirdiğimiz projeleri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uzun yıllar cevap verebilmesi için tasarlıyoruz. Bu anlamda kapsamlı bir planlama aşaması geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın da fikirleriyle olgunlaştırdığımız her proje, onların beğenisiyle sonuçlanıyor. Bu anlamda ortak akılla hayata geçirdiğimiz yatırımlar, vatandaşlarımızın memnuniyetiyle sonuçlanıyor. Biz de çalışmalarımızı, hemşerilerimizin gösterdiği olumlu dönüşlerden aldığımız güçle sürdürüyoruz. Atakum'u evimiz, Atakumluları da ailemiz olarak görüyoruz. Hayalimizdeki şehir Atakum'u da her geçen gün genişleyen, büyük ailemizle, hep birlikte inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.