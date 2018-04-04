Vezirhan’da yenileme projeleri başladı

Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası bir açıklama yapan Başkan Duymuş, "Cumhuriyet Meydanı Yenileme projemize başladık. Projemizin ilk etabı olan sosyal tesis inşaatı ve çevre düzenlenmesi çalışmalarımız ekiplerimiz tarafından yürütülüyor. İş makinelerimiz bugün itibariyle hafriyat çalışmalarına başladı. Projemiz doğrultusunda beldemize yakışır bir sosyal tesis kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

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