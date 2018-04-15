Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > El işi Türk bayrağı, Hünkâr Köşkü Müzesi’nde

El işi Türk bayrağı, Hünkâr Köşkü Müzesi’nde

Giriş Tarihi: 15.4.2018
El işi Türk bayrağı, Hünkâr Köşkü Müzesi’nde

Milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü, tarihi anlamı olan birbirinden değerli eserleri müze severlerin ilgisine sunuyor. Cumhuriyet'in ilk dönemine ait el işi Türk Bayrağı, Hünkâr Köşkü Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Sultan Abdülmecit Han'ın ziyareti öncesi Vali Mehmet Salih Paşa tarafından 19 gün gibi kısa bir sürede av köşkü olarak yaptırılan ve Osmanlı sultanlarından Abdülaziz ve 5'nci Mehmet Reşat'ın Bursa'ya gelişlerinde konaklamak için tercih ettiği Hünkâr Köşkü, Türk milletinin şanlı tarihine adeta ışık tutuyor.

EN KIYMETLİ HATIRA
Müze envanterinde değeri temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülen, bağımsızlığın sembolü ve tarihin en kıymetli hatıralarından biri de sergileniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre geldiğinde sıklıkla kullandığı ve milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü'nde, Cumhuriyet ilk dönemine ait 'el işi Türk bayrağı' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
El işi Türk bayrağı, Hünkâr Köşkü Müzesi’nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN