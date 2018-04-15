Milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü, tarihi anlamı olan birbirinden değerli eserleri müze severlerin ilgisine sunuyor. Cumhuriyet'in ilk dönemine ait el işi Türk Bayrağı, Hünkâr Köşkü Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Sultan Abdülmecit Han'ın Bursa ziyareti öncesi Vali Mehmet Salih Paşa tarafından 19 gün gibi kısa bir sürede av köşkü olarak yaptırılan ve Osmanlı sultanlarından Abdülaziz ve 5'nci Mehmet Reşat'ın Bursa'ya gelişlerinde konaklamak için tercih ettiği Hünkâr Köşkü, Türk milletinin şanlı tarihine adeta ışık tutuyor.

EN KIYMETLİ HATIRA

Müze envanterinde değeri temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülen, bağımsızlığın sembolü ve tarihin en kıymetli hatıralarından biri de sergileniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre geldiğinde sıklıkla kullandığı ve milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü'nde, Cumhuriyet ilk dönemine ait 'el işi Türk bayrağı' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor