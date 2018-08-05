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Tarladan sofraya şifa kaynağı karabuğday

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Tarladan sofraya şifa kaynağı karabuğday
BÜYÜKŞEHIR Belediyesi'nin kırsal kalkınmada örnek faaliyetleri kapsamında, üreticiye tohum desteği verilerek üretilen karabuğdayın hasadı yapıldı. 'da 2016 yılında başlanan projenin 2'nci yılında, 'ın, çölyak ve diyabet hastalarına şifa olacak yeni ürünü karabuğdaylı ekmek de lezzet testinden geçerek raflarda yerini aldı. Bursa'da tarımsal üretimi destekleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından, üreticiye tohum verilerek üretilen karabuğdayın (greçka) hasadı yapıldı. Mudanya'nın Çayönü Mahallesi'ndeki tarlalarda gerçekleştirilen hasat uygulamasının yanı sıra BESAŞ tarafından üretilen karabuğdaylı ekmeğin tanıtımı da yapıldı. BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, karabuğday hakkında bilgi vererek, "Baklagillerden bir çeşit olan karabuğday, şifa deposu... Özellikle çölyak ve diyabet hastaları için bulunmaz bir nimet. Geçtiğimiz yıl, bu özel ürünü değerlendirmek için bir proje başlattık. Başlattığımız projenin ikinci yılındayız" dedi.
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Tarladan sofraya şifa kaynağı karabuğday
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