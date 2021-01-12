Sefirin Kızı 35. son bölüm izle! Star TV ile Sefirin Kızı 35. son bölümde Sancar kalmayı seçiyor!

Star Televizyonu'nun takip edilen dizisi Sefirin Kızı 35. Son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün ardından diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler "Sefirin Kızı 35. son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
Star TV ile Sefirin Kızı dizisi 35. Son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Sefirin Kızı 35. Son bölümü aşağıda yer alan link aracılığıyla kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/sefirin-kizi/bolumler/35-bolum
SEFİRİN KIZI 35. BÖLÜM ÖZETİ
Sancar ne olursa olsun kaçmak yerine kalmayı seçer ve kimsenin suçsuz yere bedel ödemesine izin vermez. Nare ise Sancar'ın içeriden çıkması için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.
Sancar'ın ipini çekenin kim olduğunu anlayan Nare, büyük bir çaresizliğe sürüklenir. Üstelik Akın'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte miras konusu da tekrar başına bela olur ve Nare babasıyla karşı karşıya gelir. Güven'in kurduğu oyunlar bu kadarla da kalmayacaktır.
Konak kriziyle birlikte Halise Efe'nin bozulan sağlığı tüm Efeoğlu ailesini endişelendirir. Bir de Sancar'ın içeride başına gelenler başta Nare olmak üzere herkesin yüreğine korku salar. Nare, bedeli ne olursa Sancar'ın oradan çıkması gerektiğinin farkındadır.
Gediz onu bir türlü affetmeyen sağdıcının kurtuluşu için Nare'ye var gücüyle yardım eder. İkili Sancar'ın özgürlüğü için gereken her şeyi yapmayı göze alabilecekler midir? Suçsuzluğunun kanıtlanması imkansız görünen ve müebbetle yargılanan Sancar için bir mucizenin gerçekleşmesi mümkün olacak mıdır?