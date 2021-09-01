Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Beyaz perdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımda Şoför Rıza'nın güzel bir kızla tanışmasından sonra yaşadığı olayları izleyeceğiz. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla büyük beğeni toplayan filmin çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Peki, Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bana Masal Anlatma filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte detaylar...

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!" Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman),doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. "Bana Masal Anlatma" sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, İstanbul'un henüz el değmemiş eski havasını yaşayan bir semti Suriçi'nde çekildi.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİMLER?

Burak Aksak'ın senaryosuna ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini yine televizyon ekranlarından aşinası olduğumuz Hande Doğandemir ve Fatih Artman paylaşıyor.

OYUNCU KADROSU

Fatih Artman

Hande Doğandemir

Devrim Yakut

Tarık Ünlüoğlu

Cengiz Bozkurt

Erdal Tosun

Berat Yenilmez

Sadi Celil Cengiz

Cihan Ercan

Burcu Biricik

Ercan Yazgan

Ani İpekkaya