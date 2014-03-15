Bulut: Bu millet senin canına tükürür

YİĞİT BULUT'TAN YILMAZ ÖZDİL'E: BU MİLLET SENİN CANINA TÜKÜRÜR

A Haber'de Gündem Özel programına katılan Başbakan Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türkiye'de iç savaş çıkartma senaryosu oynandığını söyledi. Vatandaşlara sokağa çıkmayın çağrısı yaptı. Yasa dışı dinlemelerle ilgili ise 7 bin kişinin değil 300 bin kişinin dinlendiğini iddia etti. Bulut, yazısındaki hakaret nedeniyle de Yılmaz Özdil'i çok ağır bir dille eleştirdi. "bu millet senin canına tükürür" ifadesini kullandı.

GENÇLER ÖLÜRKEN KAHVALTILARINDA HAVYAR YİYORLAR

Senaryonun adı Türkiye'de iç savaş çıkartma senaryosu Halkla devleti karşı karşıya getirmek için devletin kendisine emanet ettiği üniformayı kullanarak halka karşı psikolojik harekat düzenliyorlar. Gençler ölüyor, cenazeleri kalkıyor, gençlerin ölebileceği olaylara yol açacak şeyleri kışkırtanlar sabah kahvaltılarında havyar yiyorlar. Gençlerin kanı akıyor onlar yine aynı kahvaltıyı aynı neşe içinde yaparak yollarına devam ediyor.

Borsa'da son on yılda borsadaki varlığı 17 katına çıkan bir işadamı devlete, millete, hükümete karşı insanları isyana teşvik ediyor, gösteri yapacaksanız, benim mağazalarımdan yararlanın diyor. ben isim vermek istemiyorum, bu çok korkunç bir nokta. Duvarın arkasından duvarın önünü yönetmek namertliktir..

TÜSİAD'IN KANARYA SEVENLER'DEN FARKI YOK

Mertsen namertsen bu Türkiye'yi yönetme sevdasında olanların bir parti kurması lazım. TÜSİAD sürekli açıklama yapıyor, sen kimsin senin cebinde paran var diye senin Tophane'deki kanarya sevenler derneğinden ne farkın var.

SOKAĞA ÇIKMAYIN

Sokağa çıkmayın, tekrar ediyorum sokağa çıkmayın ne olursa olsun sokağa çıkmayın birileri sizi provoke ediyorsa arkadaş on beş gün daha bekleyeceğim de, hükümeti sevmiyorsundur, kimse hükümeti sevmek zorunda değil, git sandığa göm.

3 KITADAN 7 BİN DEĞİL 300 BİN KİŞİ DİNLENDİ

7 bin kişi değil, Türkiye 'de 300 bin kişi dinlendi, direk ve endirekt olarak. İlk defa açıklıyorum, bunlar fiziksel olarak bir yere kaydedilmedi, bu dinlemeler, kurulan bir internet ağı üzerinde yurtdışındaki merkezlere aktarıldı ve o merkezlerdeki süper bilgisayarlar tarafından o konuşmalar ayrıldı. National Security Agency süper bilgisayar kullanır, aynı model Aerika'da değil, Ortadoğu'da , Amerika kıtasında ve Avrupa'da üç merkeze internet üzerinden aktarılan konuşmalar orada süper bilgisayarlarca analiz edildi, bir kısmı montajlanarak yeniden başka konuşmalar türetildi. eğer sanılıyorsa bunlar fiziksel olarak kaydedildi hard diskler söküldü, böyle bir şey yok. bu 300 bin kişi dinlenirken o süper bilgisayarlar konuşmaları ayırarak veri depoladı

YILMAZ ÖZDİL'E: BU MİLET SENİN CANINA TÜKÜRÜR

Bir devlet görevlisi olarak söylüyorum bu devlet bu kadar boş değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanına "mezarına tükürecekler" diye küfredemezsin. Bunu yazamazsın, bu millet senin canına tükürür. Bu basın özgürlüğü değil, bu devlet sana o gazeteyi yedirir. İstediğin gibi eleştir, sana oy vermeyeceğim de, seni sevmiyorum de ama sen Türkiye Devleti Başbakanına "mezarına tüküreceğim" diye yazamazsın, sen bunu yazarsan, o gazete bunu yayınlıyorsa, bu kadar cüretkar iseniz, Türkiye Cumhuriyeti Devletine kafa tutuyorsanız, tükürülemeyeceğini size öğretecektir.