Çiğ Börek tarifi: Çiğ börek nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

Çiğ Börek tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak Çiğ Börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.

ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ÇİĞ BÖREK MALZEMELER

Hamur için:

500 gram un

2 çorba kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yeteri kadar ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

İç malzeme:

300 gram kıyma

2 adet kıyılmış soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

ÇİĞ BÖREK YAPILIŞI