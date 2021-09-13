Çiğ Börek tarifi: Çiğ börek nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

Çiğ Börek tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılar tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak Çiğ Börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor.
ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
ÇİĞ BÖREK MALZEMELER
Hamur için:
- 500 gram un
- 2 çorba kaşığı yoğurt
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Yeteri kadar ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç malzeme:
- 300 gram kıyma
- 2 adet kıyılmış soğan
- Yarım demet maydanoz
- Tuz, karabiber
Kızartmak için:
ÇİĞ BÖREK YAPILIŞI
- Öncelikle iç malzeme için kıyma, soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi kavurun.
- Ilınması için bir kenara alın.
- Hamur için derin bir kaba unu eleyin.
- Ortasını havuz şeklinde açın ve yoğurt, sıvı yağ, tuz ekleyin.
- Yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar ılık su ekleyerek yoğurun.
- Üzerini nemli bir bezle örtün ve 30 dakika dinlendirin.
- Limon büyüklüğünde parçalar koparın ve merdane ile pasta tabağı büklüğünde açın.
- Hamurun bir kenarına iç harçtan koyun ve yarım ay şeklinde elinizle bastırarak kapatın.
- Hamur ve iç malzeme bitene kadar işleme devam edin.
- Kızdırılmış sıvı yağda önlü arkalı kızartın.