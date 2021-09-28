Dergi fuarı Asım Gültekin anısıyla başlıyor

Bu yıl 12. kez düzenlenecek fuarda, geçen yıl vefat eden Asım Gültekin için özel bir alan oluşturulacak. Burada Gültekin'e ait eserler, ona özel yayımlanan dergiler, kitaplar ve fotoğraflar sergilenecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan fuara, bu sene yoğun ilgi beklenirken, etkinlik tamamen açık alanda gerçekleştirilecek. Osmanlıca dergilerden günümüze kadar gelen tüm yayınların eski ve yeni sayılarının yer alacağı stantlarda, yurtdışından yabancı dergiler de ziyaretçilere sunulacak. Tanınmış yazarların imza günlerinin de yer alacağı fuar, 3 Ekim tarihine kadar açık olacak.