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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:12 Son Güncelleme: 28.9.2021 09:21

Dergi fuarı Asım Gültekin anısıyla başlıyor

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Dergi fuarı Asım Gültekin anısıyla başlıyor

Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "Uluslararası Dergi Günleri", yarın tarihi Sirkeci Garı'nda kapılarını ziyaretçilere açıyor. Dergici, yazar Asım Gültekin anısına ithaf edilen fuarda, Osmanlıca hızlı okuma, yazma kursundan, dergi atölyelerine, mini konserlerden panellere kadar birçok etkinlik yapılacak.

Bu yıl 12. kez düzenlenecek fuarda, geçen yıl vefat eden Asım Gültekin için özel bir alan oluşturulacak. Burada Gültekin'e ait eserler, ona özel yayımlanan dergiler, kitaplar ve fotoğraflar sergilenecek.

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan fuara, bu sene yoğun ilgi beklenirken, etkinlik tamamen açık alanda gerçekleştirilecek. Osmanlıca dergilerden günümüze kadar gelen tüm yayınların eski ve yeni sayılarının yer alacağı stantlarda, yurtdışından yabancı dergiler de ziyaretçilere sunulacak. Tanınmış yazarların imza günlerinin de yer alacağı fuar, 3 Ekim tarihine kadar açık olacak.

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Dergi fuarı Asım Gültekin anısıyla başlıyor
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