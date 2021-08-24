İşkembeli Nohut tarifi: İşkembeli Nohut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan kuru fasulye yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler İşkembeli Nohut tarifi ile ilgili olarak İşkembeli Nohut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.
İŞKEMBELİ NOHUT NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 300 gram haşlanmış ve kuşbaşı doğranmış işkembe
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 adet küçük boy havuç
- Yarım litre işkembenin haşlama suyundan
- 500 gram haşlanmış nohut
- 2 adet sivri biber
- 4-5 adet arnavut biberi
- Tuz
İŞKEMBELİ NOHUT YAPILIŞI
- Zeytinyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğan ve tavla zarından biraz büyük doğranmış havucu 5 dakika sote edin.
- İşkembeyi ekleyin bir iki çevirip üzerine işkembenin haşlama suyundan yarım litreyi ilave edin.
- 20 dakika pişirdikten sonra haşlanmış nohut, ince kıyılmış sivri biber, arnavut biberi ve tuz ekleyin.
- 20 dakika kısık ateşte pişirip servis yapın.