İşkembeli Nohut tarifi: İşkembeli Nohut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan kuru fasulye yapmaları istenmesi sonrasında evlerinde hazırlamak ve sevdiklerine sunmak isteyenler İşkembeli Nohut tarifi ile ilgili olarak İşkembeli Nohut nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

İŞKEMBELİ NOHUT NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

300 gram haşlanmış ve kuşbaşı doğranmış işkembe

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet küçük boy havuç

Yarım litre işkembenin haşlama suyundan

500 gram haşlanmış nohut

2 adet sivri biber

4-5 adet arnavut biberi

Tuz

İŞKEMBELİ NOHUT YAPILIŞI