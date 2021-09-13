Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölüm, dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı dizinin sezon finali son bölümünde; İnci gerçekleri öğrenmiş ve Han, İnci'nin onu terk etmemesi için elinden ne geliyorsa yapmıştır. Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çabalar ve Gülben'le konuşur, ancak her şey bambaşka olacaktır. Öte yandan; Masumlar Apartmanı yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi!
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Masumlar Apartmanı 14 Eylül 2021 tarihinde Salı günü izleyicilerle buluşacak.
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MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.
Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.
Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.