Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan Masumlar Apartmanı yeni sezon ilk bölüm, dizinin hayranları tarafından bekleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı dizinin sezon finali son bölümünde; İnci gerçekleri öğrenmiş ve Han, İnci'nin onu terk etmemesi için elinden ne geliyorsa yapmıştır. Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çabalar ve Gülben'le konuşur, ancak her şey bambaşka olacaktır. Öte yandan; Masumlar Apartmanı yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm tarihi!